Mercato - PSG : Leonardo obligé de faire une croix sur Paulo Dybala ?

Publié le 8 mars 2020 à 16h45 par H.G.

Annoncé dans le viseur du PSG l’été dernier, Paulo Dybala pourrait ne pas rejoindre le club de la capitale à court ou moyen terme. En effet, la prolongation de contrat de l’Argentin à la Juventus semble petit à petit se préciser.

Paulo Dybala pourrait définitivement faire faux-bond au PSG. L’international argentin était annoncé sur le départ de la Juventus l’été dernier et aurait été dans le viseur de Manchester United, de l'Inter et de Paris, bien qu’il ne souhaitait pas quitter les Bianconeri . Parvenu à rester chez la Vieille Dame à l’issue du mercato estival, l’attaquant de 26 ans réalise de bonnes performances cette saison et pourrait bien avoir fait changer d’avis Fabio Paratici à son sujet. En effet, le directeur sportif de la Juventus travaillerait désormais pour prolonger le contrat de Paulo Dybala, et il se pourrait que le dossier soit réglé avant l’été prochain à en croire les dernières informations de la presse italienne.

La Juventus serait confiante pour la prolongation de Dybala !