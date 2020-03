Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse bataille à prévoir pour Layvin Kurzawa ?

Publié le 8 mars 2020 à 9h45 par H.G.

En fin de contrat au PSG à l’issue de la saison, Layvin Kurzawa ne manquerait pas de prétendants pour rebondir. L’international français serait en effet suivi par deux grandes écuries italiennes.

Layvin Kurzawa devrait vraisemblablement quitter le PSG en fin de saison lorsque son contrat actuel expirera. Le latéral gauche arrivé au club de la capitale en 2015 ne devrait en effet pas signer un nouveau contrat à Paris, une prolongation ne semblant pas à l’ordre du jour malgré ses bonnes performances dernièrement. Annoncé vers la Juventus cet hiver dans le cadre d’un échange avec Mattia De Sciglio, Layvin Kurzawa est finalement resté au PSG. Mais l’échec de ce deal entre la Vieille Dame et le club parisien n’aurait en rien éteint l’intérêt des Bianconeri à l’égard de l’international français à en croire la presse italienne.

La Juventus et l’Inter en concurrence pour Kurzawa