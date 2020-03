Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kurzawa s'activerait en coulisses pour son avenir !

Publié le 8 mars 2020 à 0h15 par A.D.

En fin de contrat à l'issue de la saison, Layvin Kurzawa voudrait absolument rejoindre la Juventus. Pour mettre toutes les chances de son côté, le défenseur du PSG proposerait régulièrement ses services au club bianconero.

Layvin Kurzawa n'aurait d'yeux que pour la Juventus. En fin de contrat à l'issue de la saison, l'arrière gauche du PSG aurait pu poser ses valises à Turin lors du dernier mercato hivernal. Leonardo et La Vieille Dame auraient discuté d'un échange entre Layvin Kurzawa et Mattia De Sciglio, mais l'affaire a finalement capoté. Malgré tout, l'ancien de l'AS Monaco n'aurait pas du tout oublié l'idée de rejoindre la Juventus.

Kurzawa n'en démordrait pas pour la Juventus