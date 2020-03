Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Énorme danger pour ce compatriote de Neymar ?

Publié le 7 mars 2020 à 23h30 par A.D.

En fin de contrat à l'issue de la saison, Willian serait dans le collimateur du FC Barcelone. Toutefois, l'ailier de Chelsea pourrait rejoindre Maurizio Sarri à la Juventus.

Maurizio Sarri pourrait jouer un très mauvais tour au FC Barcelone. En fin de contrat à l'issue de la saison, Willian serait une piste de longue date du Barça. Le club catalan pourrait donc profiter de la situation de l'ailier de Chelsea et le récupérer gratuitement à partir du mois de juillet. A moins que Willian ne décide de prendre une tout autre direction.

L'avenir de Willian lié à Maurizio Sarri ?