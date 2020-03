Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le successeur annoncé de Tuchel prêt à snober Leonardo ?

Publié le 7 mars 2020 à 23h15 par A.D.

Le PSG et le FC Barcelone seraient à la lutte pour Simone Inzaghi. Toutefois, le coach de la Lazio pourrait tourner le dos à ces deux écuries et signer un nouveau bail avec les Biancocelesti.

Simone Inzaghi serait prêt à prolonger avec la Lazio. Auteur d'une saison éblouissante avec les Biancocelesti (leaders de Serie A), le coach italien aurait tapé dans l’œil de Leonardo. Pour assurer la succession de Thomas Tuchel, le directeur sportif du PSG voudrait miser sur le technicien de la Lazio. Toutefois, l'ancien du Milan AC ne serait pas seul sur ce dossier. Selon les informations du Corriere dello Sport , Leonardo devrait se frotter au FC Barcelone pour Simone Inzaghi. De son côté, l’entraîneur italien ne serait pas forcément ouvert à un départ.

Simone Inzaghi voudrait prolonger avec la Lazio