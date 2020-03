Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette offensive qui se confirme pour Sterling !

Publié le 7 mars 2020 à 22h00 par B.C.

Dernièrement, Raheem Sterling n'a pas hésité à faire l'éloge du Real Madrid. Un club qui serait justement sur ses traces. Cependant, Manchester City n'aurait pas l'intention de filer son joueur et souhaiterait même le prolonger.

Alors que Manchester City a écopé d'une lourde sanction en étant écarté de toutes compétitions européennes pendant deux saisons, cela pourrait jouer en faveur du Real Madrid. En effet, les Merengue surveilleraient la situation de Raheem Sterling en Angleterre, et l'attaquant pourrait être séduit par cet intérêt. Récemment, le protégé de Pep Guardiola n'a pas hésité à confier tout le bien qu'il pensait du Real Madrid : « Je suis un joueur qui est toujours prêt à relever des défis. (…) Le Real ? C’est un club fantastique. Quand tu vois le maillot blanc, tu comprends ce que représente le club ».

Manchester City compte bien prolonger Sterling