Mercato - PSG : Icardi, Dybala... Coup de théâtre dans cette opération XXL !

Publié le 8 mars 2020 à 8h15 par A.C.

L’énorme opération qui se monterait entre le Paris Saint-Germain et la Juventus et qui concernerait notamment Mauro Icardi et Paulo Dybala, pourrait connaitre un coup d’arrêt.

L’axe Paris-Turin pourrait être très chaud en vue du mercato estival. Le Paris Saint-Germain et la Juventus seraient en effet en train de monter une grosse opération autour de Mauro Icardi, à en croire la presse italienne. Cette opération pourrait comprendre notamment l’échange d’un ou plusieurs joueurs et les noms cités ces dernières jours sont ceux de Mattia De Sciglio, Miralem Pjanic, Gonzalo Higuain et Paulo Dybala.

Dybala totalement écarté de l’opération Icardi ?