Mercato - PSG : Leonardo aidé par l'entourage d'Icardi ?

Publié le 7 mars 2020 à 23h45 par A.C.

Les proches de Mauro Icardi, actuellement prêté par l’Inter au Paris Saint-Germain, pourraient jouer un rôle prépondérant dans son avenir.

La vie n’est plus si rose à Paris, pour Mauro Icardi. L’Équipe a récemment évoqué des tensions entre l’attaquant prêté au Paris Saint-Germain par l’Inter et son coach Thomas Tuchel. Ce n’est pas tout, puisqu’en Italie on parle également de problèmes avec Leonardo et un possible départ semble de plus en plus envisageable. De l’autre côté des Alpes, on parle d'ailleurs d’une opération colossale montée par le directeur sportif du PSG avec la Juventus autour d’Icardi, qui pourrait impliquer Mattia De Sciglio, Miralem Pjanic ou encore Gonzalo Higuain.

L’entourage d’Icardi pour un retour en Italie