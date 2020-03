Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauro Icardi n’est pas regretté en Italie !

Publié le 1 mars 2020 à 7h45 par La rédaction

Massimo Moratti, ancien président de l’Inter, est revenu sur le départ de Mauro Icardi. Pour lui, l’arrivée de Romelu Lukaku a parfaitement compensé le départ de l’Argentin.

L’excellent début de saison de Mauro Icardi pourrait donner des regrets du côté de l’Inter. Surtout que l’Argentin dispose d’une option d’achat accessible (70M€), compte tenu de son âge (27 ans) et de son niveau de jeu. Mais Mauro Icardi était dans une situation délicate en Italie l’été dernier et les dirigeants Nerazzurri ont préféré miser sur Romelo Lukaku pour le remplacer. Un temps sceptique, l’ancien président de l’Inter Massimo Morrati valide à présent ce choix comme il l’a expliqué à la Gazzetta dello Sport .

« J'étais perplexe, mais même pour tout ce que Lukaku nous a amené, cela s'est avéré très juste »