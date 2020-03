Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta n’a pas fait le poids pour Marcus Thuram…

Publié le 1 mars 2020 à 5h30 par T.M.

Avant d’opter pour Dario Benedetto, l’OM s’était également penché sur Marcus Thuram. Un dossier qui était toutefois perdu d’avance pour Andoni Zubizarreta.

Avec le départ de Mario Balotelli cet été, l’OM avait dû se remettre en quête du « grantakan ». Et le chox s’est finalement porté sur Dario Benedetto, arrivé en provenance de Boca Juniors. Auparavant, d’autres pistes avaient toutefois été étudiées à l’instar notamment de Marcus Thuram, qui sortait d’une belle saison à Guingamp. L’attaquant français n’a toutefois pas cédé aux sirènes de l’OM, rejoignant plutôt le Borussia Mönchengladbach.

« On aurait dit qu’ils m’avaient vu jouer cent fois »

Dans un entretien accordé à L’Equipe, Marcus Thuram est revenu sur son choix de carrière. Et visiblement, le Borussia Mönchengladbach a su se montrer très convaincant : « Ce qui m’a décidé à venir à Mönchengladbach ? J’ai eu une réunion avec le directeur sportif (Max Eberl), le coach (Marco Rose) et le chef du recrutement (Steffen Korell) cet été, et ça s’est très bien passé. Je sentais qu’il y avait une bonne énergie et que je parlais avec eux comme si je les connaissais déjà, alors que je les rencontrais pour la première fois. On aurait dit qu’ils m’avaient vu jouer cent fois. Ils me parlaient de certains matchs que moi-même j’avais oubliés, il y a deux ou trois ans. C’est là que tu sens qu’un club te veut, parce qu’il sait quel joueur tu es ». Inverser la tendance était donc quasiment impossible pour l’OM...