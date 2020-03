Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès prend position pour le successeur de Tuchel

Publié le 1 mars 2020 à 5h15 par T.M.

Alors que l’une des questions est actuellement de savoir qui pourrait remplacer Thomas Tuchel au PSG, Pierre Ménès a été interrogé sur l’option Thiago Motta.

Le 11 mars prochain, Thomas Tuchel jouera gros face au Borussia Dortmund. En cas de contre-performance, il ne fera quasiment plus aucun doute que l’entraîneur du PSG ne sera plus là la saison prochaine. Une pression énorme qui s’accentue par les nombreuses rumeurs autour du possible successeur de l’Allemand au PSG. Qui pourrait alors remplacer Tuchel ?

Motta à la place de Tuchel ?

Sur Twitter, Pierre Ménès a été interrogé sur l’option Thiago Motta. Ancien joueur du PSG, l’Italien s’est désormais lancé dans une carrière d’entraîneur. Toutefois, pour le journaliste de Canal+, cela pourrait être un peut tôt pour Motta : « Il débute quand même et débuter au PSG c’est pas simple ».