Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane laisse planer le doute pour son avenir !

Publié le 1 mars 2020 à 3h45 par A.M.

Suite à la défaite contre Manchester City (1-2) en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, Zinedine Zidane a reconnu qu'il ne savait pas de quoi son avenir sera fait.

Après un début de saison plus que poussif, le Real Madrid semblait avoir redressé la barre, notamment en Liga. Mais contre Manchester City, en huitième de finale de la Ligue des Champions, les Madrilènes ont rechuté en s'inclinant sur leur pelouse (1-2), compromettant ainsi leur chance de qualification. Et comme tout va très vite au Real Madrid, l'avenir de Zinedine Zidane est déjà commenté alors que se profile le Clasico . Présent devant les médias, le technicien français a d'ailleurs évoqué son futur.

«Je ne sais pas»