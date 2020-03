Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Icardi négocie déjà avec un autre club !

Publié le 8 mars 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Wanda Nara, l’épouse et agent de Mauro Icardi, serait en train de mettre des bâtons dans les roues du PSG en discutant d’un futur transfert du buteur argentin avec… la Juventus !

« Si Icardi ira un jour à la Juventus ? Ah, je ne sais vraiment pas. Si l'année prochaine nous habiterons à Milan ou Paris ? On ne sait jamais dans le football. Mauro choisira et nous le suivrons », indiquait Wanda Nara mi-février sur l’avenir très incertain de Mauro Icardi, et l’épouse du buteur argentin du PSG laissait donc la porte ouverte à la Juventus. Le club turinois, qui semble déterminé à recruter Icardi l’été prochain, pourrait passer à l’acte une fois que le PSG aura levé l’option d’achat de 70M€ dont il dispose dans ce dossier. Et Wanda Nara s’activerait en ce sens…

Les négociations entamées entre Wanda Nara et la Juve ?

Calciomercato.it a révélé samedi que l’épouse de Mauro Icardi aurait entamé des contacts avec Fabio Paratici, le directeur sportif de la Juventus, dans l’optique d’un transfert lors du prochain mercato estival. Wanda Nara ne souhaiterait qu’un avenir en Italie pour le buteur argentin du PSG, et envisage donc de l’éloigner du Parc des Princes.