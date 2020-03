Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se précise sérieusement pour Icardi !

Publié le 7 mars 2020 à 22h15 par Th.B.

Prêté avec option d’achat par l’Inter au PSG, Mauro Icardi pourrait être conservé par Leonardo à très court terme dans le but de faire partie d’une grande opération avec la Juventus.

Il y aura eu un avant et après trêve hivernale pour Mauro Icardi. En première partie de saison, l’attaquant argentin a empilé les buts avec le PSG, ce qui permettait de masquer son manque de participation au jeu parisien, lui qui restait haut afin d’être le mieux servi possible par ses coéquipiers. Cependant, Icardi est beaucoup moins trouvé ces derniers temps et ça se ressent sur ses statistiques : 3 buts sur les 10 derniers matchs qu’il a disputé. Cependant, Leonardo pourrait quand même lever l’option d’achat fixée à 75M€ par l’Inter dans le prêt convenu entre les différentes parties lors du dernier mercato estival, pour utiliser Icardi à son avantage dans une opération XXL.

Icardi en échange de Pjanic et de De Sciglio ?