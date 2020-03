Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane contraint de faire une croix sur cette star de Guardiola ?

Publié le 8 mars 2020 à 20h30 par Th.B.

Intéressé par le profil de Raheem Sterling dans le cadre du prochain mercato, le Real Madrid pourrait déjà être fixé concernant l’attaquant de Manchester City.

Certes, Raheem Sterling et ses représentants auraient été approchés lors du dernier mercato estival par les dirigeants du Real Madrid pour un éventuel transfert à l’avenir. Certes, l’international anglais caresserait le désir de connaître une expérience en Espagne au cours de sa carrière. Cependant, le moment serait mal choisi pour l’attaquant de Manchester City de quitter l’Etihad Stadium, où il devrait prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2023.

Sterling en passe de prolonger, est déterminé à remporter le prochain titre de Premier League !