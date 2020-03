Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane pourrait toucher un pactole grâce à une pépite !

Publié le 8 mars 2020 à 20h00 par Th.B.

Intéressé par le profil d’Achraf Hakimi, le Bayern Munich saurait quelle indemnité de transfert formuler au Real Madrid pour s’attacher les services du latéral prêté au Borussia Dortmund.

Avec le Borussia Dortmund, Achraf Hakimi (21 ans) a déjà 7 buts et délivré 10 passes décisives en Ligue des champions et en Bundesliga cette saison. Des statistiques plutôt flatteuses alors que l’international marocain évolue au poste de latéral droit. Prêté par le Real Madrid depuis l’été 2018 et jusqu’à la fin de la saison au BvB , Hakimi aurait bien des courtisans sur le marché des transferts. Le Real Madrid pourrait d’ailleurs toucher un beau pactole grâce à son latéral.

80M€ pour la vente d’Achraf Hakimi ?