Foot Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane aurait un plan précis pour le «Messi Japonais» !

Publié le 8 mars 2020 à 17h30 par H.G.

Prêté cette saison à Majorque, Takefusa Kubo réalise une bonne saison avec le club des Baléares. Dans le même temps, le Real Madrid réfléchirait déjà à la suite à donner à la jeune carrière du Japonais afin qu’il poursuive sa progression.

Arrivé l’été dernier au Real Madrid, Takefusa Kubo a été d’office prêté à Majorque après avoir réalisé une bonne tournée de pré-saison avec l’équipe entrainée par Zinedine Zidane. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le pari d’envoyer le milieu de 18 ans chez le promu en Liga a été une réussite. En effet, celui qui est surnommé le « Messi Japonais » est auteur de bonnes performances, en dépit du fait que son équipe pointe actuellement en 18ème position du championnat espagnol. Takefusa Kubo s’est bien adapté à la Liga et a inscrit 3 buts et délivré 3 passes décisives en ayant accumulé près de 1500 minutes de jeu. Ces débuts professionnels prometteurs en Europe conduiraient le Real Madrid à travailler sur la suite à donner à la carrière de l'ancien joueur du FC Barcelone alors qu’il reviendra à la Casa Blanca l’été prochain.

Takefusa Kubo pourrait connaitre un destin à la Martin Odegaard