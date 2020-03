Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Setien s’enflamme encore pour l’arrivée de Braithwaite !

Publié le 8 mars 2020 à 16h30 par La rédaction

Martin Braithwaite réalise de très bonnes performances pour ses débuts avec le FC BarceloneBarcelone. Quique Setien est notamment revenu en conférence de presse sur sa prestation face au Real Madrid.

Si le FC Barcelone a perdu le Clasico face au Real Madrid, l'une des rares satisfactions aura été l'entrée en jeu de Martin Braithwaite. Le Danois réalise d'excellents débuts en Catalogne. Et le nouveau protégé de Quique Setien a continué sur sa lancée ce samedi face à la Real Sociedad, étant l'un des Blaugrana les plus dangereux sur le terrain. A sa manière, Braithwaite répond donc à ceux qui doutaient de son transfert au Barça. D'ailleurs, en Catalogne, on compte sur lui et Setien est d'ailleurs sous le charme.

«Je suis très heureux de sa performance»