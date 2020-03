Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La succession de Tuchel relancée par le FC Barcelone ?

Publié le 7 mars 2020 à 21h45 par A.D.

Pour assurer la succession de Thomas Tuchel, Leonardo songerait à Simone Inzaghi. Le directeur sportif du PSG devrait se frotter au FC Barcelone pour le technicien de la Lazio.

Le Barça et le PSG devraient batailler ferme pour Simone Inzaghi. De retour dans la capitale française depuis la fin de la dernière saison, Leonardo s'activerait en coulisses pour trouver le successeur de Thomas Tuchel. Alors que sa première saison ne s'est pas du tout passée comme prévu, le coach allemand pourrait être demis de ses fonctions en cas de nouvelle contre-performance en Ligue des Champions. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG aurait déjà coché plusieurs noms pour remplacer Thomas Tuchel, et notamment celui de Simone Inzaghi. Toutefois, Leonardo serait contraint de batailler ferme pour l'actuel technicien de la Lazio.

Un bras de fer entre Leonardo et Abidal pour Simone Inzaghi ?