Mercato - Barcelone : Tous les feux au vert dans ce dossier à 150M€ ?

Publié le 7 mars 2020 à 19h30 par A.C.

Lautaro Martinez pourrait se rapprocher doucement mais surement du FC Barcelone, au cours des prochaines semaines.

En Espagne on n’a plus aucun doute. La priorité du FC Barcelone lors du prochain mercato estival ce sera Lautaro Martinez, attaquant de l’Inter et de la sélection argentine. Lionel Messi est son principal sponsor en Catalogne et les dirigeants du Barça ont ainsi décidé de monter une opération d’un montant total de 150M€, plutôt que de payer la clause de départ présente dans son contrat et fixée à 111M€.

L’Inter prête à négocier avec le Barça