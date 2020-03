Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une bataille royale programmée pour cette pépite de Zidane ?

Publié le 8 mars 2020 à 16h00 par Th.B.

Très en vu avec le Borussia Dortmund où il est prêté depuis la saison dernière par le Real Madrid, Achraf Hakimi (21 ans) serait pisté par le Bayern Munich ainsi que par deux grands noms de Premier League.

« Tout peut arriver en juin, mais nous verrons ce que l'été réserve. (…) Dans ma tête, je veux jouer et je veux continuer à grandir. Ici en Allemagne, ils me donnent l'opportunité » . Voici le témoignage que livrait Achraf Hakimi concernant son avenir en février. Un message qui laisse entendre que l’option qu’il reste au Borussia Dortmund ne serait pas à écarter, bien que son prêt de deux saisons arrivera à expiration en juin prochain. Téléfoot révélait cependant dans son émission hebdomadaire de ce dimanche que la volonté d’Hakimi serait de revenir au Real Madrid. Mais son profil plairait à d’autres cadors.

Le Bayern, Chelsea et Tottenham dans le coup pour Hakimi !