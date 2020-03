Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à bousculer le Barça pour Lautaro Martinez ?

Publié le 8 mars 2020 à 13h45 par H.G.

Annoncé dans le viseur du FC Barcelone pour prendre la succession de Luis Suarez, Lautaro Martinez serait également dans le viseur du PSG.

Le PSG pourrait devoir se chercher un nouvel attaquant l’été prochain. En fin de contrat à l’issue de la saison, Edinson Cavani ne devrait pas se voir offrir une prolongation de contrat par le club de la capitale. De plus, Mauro Icardi pourrait finalement ne rester qu’une seule saison au PSG alors qu'il était appelé à prendre la succession de l'Uruguayen. Comme l’a annoncé la presse italienne ce samedi, l’attaquant argentin prêté par l’Inter ne serait pas heureux à Paris et souhaiterait d’ores et déjà revenir en Serie A où il aurait une touche avec la Juventus. La situation serait donc délicate pour le PSG, qui risquerait alors de devoir trouver un nouveau successeur à Edinson Cavani.

Le PSG aurait coché le nom de Lautaro Martinez !