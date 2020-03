Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Lazio, Inter, Chelsea… Et si Giroud décidait de rester ?

Publié le 8 mars 2020 à 9h58 par Alexis Bernard

Tout proche de quitter Chelsea lors du dernier mercato, Olivier Giroud est finalement resté et se relance à la perfection du côté des Blues. Son avenir n’est pas encore tranché.

Olivier Giroud a été l’un des attaquants les plus courtisés du dernier mercato d’hiver. Comme révélé par le10sport.com , le champion du monde avait l’embarras. Entre une proposition alléchante des Los Angeles Galaxy (qu’il a décliné, après avoir discuté avec son sélectionneur, Didier Deschamps, dans la perspective du prochain Euro), des contacts intenses avec l’Inter Milan, des intérêts très forts de clubs anglais (Tottenham, Manchester United) ou encore un possible retour en France (Lyon), Giroud a vécu un mois de janvier musclé. Finalement, faute d’avoir trouvé son successeur, Frank Lampard et Chelsea ont bloqué sa sortie. Et ce malgré une offensive de dernière minute très intéressante de la Lazio Rome.

Continuer avec Chelsea ?

Selon nos informations, la situation d’Olivier Giroud n’est pas encore tranchée pour cet été, lui qui arrive en fin de contrat. Comme nous avons pu vous le confirmer le 17 février dernier, la Lazio Rome est toujours très intéressée par le Français et l’offre transmise à son endroit aurait de quoi lui plaire. Mais l’Inter Milan, qui devrait perdre Lautaro Martinez dans quelques mois, est toujours intéressé par Olivier Giroud. Antonio Conte apprécie son profil et sa mentalité et fait toujours du champion du monde l’une de ses priorités. Mais un troisième scénario pourrait aussi se dessiner… Si un retour en France comme un départ vers la MLS n’est pas à l’ordre du jour, la possibilité de poursuivre avec Chelsea existe. Les relations entre Giroud et ses dirigeants se sont nettement améliorées depuis son retour en grâce des dernières semaines. Chelsea dispose d’ailleurs d’une année en option dans son contrat et peut donc activer cette année « bonus » pour proposer à Giroud de rester. Et il n’est pas impossible que l’intéressé accepte de poursuivre…