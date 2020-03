Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une belle ouverture pour ce concurrent de Benzema grâce… à Guardiola ?

Publié le 8 mars 2020 à 13h30 par Th.B.

Alors que Florentino Pérez voudrait recruter Sergio Aguero pour concurrencer Karim Benzema, le président du Real Madrid pourrait avoir une belle marge de manoeuvre pour l’Argentin, Manchester City étant enclin à libérer son attaquant si le TAS ne levait pas la suspension de l’UEFA.

Ces dernières années, aucun attaquant n’a su imposer une concurrence à Karim Benzema alors qu’à son arrivée à la Casa Blanca , le Français devait se montrer quotidiennement meilleur que Gonzalo Higuain s’il souhaitait avoir une chance d’être aligné dans le onze de départ du Real Madrid. Président du club merengue, Florentino Pérez penserait à Sergio Aguero pour remédier à cela, pour le bien de l’équipe. C’est l’information qu’As divulguait à la mi-février. Les semaines ont passé, mais l’intérêt de Pérez pour l’attaquant de Manchester City resterait intact. Et le Real Madrid pourrait bien recevoir une bonne nouvelle pour Aguero.

Aguero libéré par Manchester City cet été à une condition !