Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après De Gea, Zidane titillerait Leonardo pour un autre gardien !

Publié le 8 mars 2020 à 10h45 par Th.B.

Pour remplacer Thibaut Courtois à l’intersaison, Zinedine Zidane penserait à David de Gea. Le Real Madrid garderait également à l’oeil un autre gardien de Premier League en la personne de Kepa Arrizabalaga, deux profils suivis par le PSG…

Bien que Thibaut Courtois semble avoir retrouvé son top niveau après un début de saison poussif qui lui avait valu bien des critiques, l’international belge pourrait ne pas être conservé par la direction du Real Madrid lors du prochain mercato. En effet, comme le Sun nous l’apprenait samedi, Zinedine Zidane verrait en David de Gea, dans les petits papiers du PSG, le candidat idéal pour prendre la place de Courtois dans les buts du Real Madrid. Les dirigeants merengue apprécieraient toujours le profil de l’Espagnol qui aurait pu débarquer à l’été 2015. Mais De Gea ne serait pas l’unique piste du Real Madrid.

Le Real Madrid sur les traces de Kepa Arrizabalaga ?