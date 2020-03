Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Raiola pourrait rendre un grand service à Leonardo avec Donnarumma !

Publié le 8 mars 2020 à 7h45 par A.D.

Leonardo souhaiterait s'attacher les services de Gianluigi Donnarumma. Mino Raiola pourrait arranger les affaires du directeur sportif du PSG pour le portier du Milan AC.

Mino Raiola pourrait envoyer Gianluigi Donnarumma loin de Milan. Alors qu'il fait le plus grand bonheur des Rossoneri , l'international italien aurait séduit Leonardo. De retour au PSG, le directeur sportif italo-brésilien voudrait attirer Gianluigi Donnarumma vers le Camp des Loges. De son côté, le portier de 21 ans voudrait jouer dans un top club européen pour devenir le meilleur gardien du monde : « Je veux un grand d'Europe, puis devenir le meilleur gardien du monde. Ma passion a toujours été de garder les buts. Dans ce rôle, ce que j'ai toujours aimé le plus est l'adrénaline » , a-t-il confié lors d'un entretien accordé à Rivista Undici ce vendredi. En fin de contrat à l'issue de la saison 2021, Gianluigi Donnarumma pourrait quitter le Milan AC dès la prochaine fenêtre de transferts.

Mino Raiola prêt à forcer le départ de Donnarumma ?