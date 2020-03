Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Marco Verratti prêt à suivre les traces de Neymar cet été ?

Publié le 8 mars 2020 à 5h00 par T.M.

Au FC Barcelone, on s’apprêterait à revenir à la charge pour Neymar. Une offensive qui pourrait aussi concerner Marco Verratti.

Entre le PSG et le FC Barcelone, l’histoire est loin d’être terminée. Cet été, le feuilleton Neymar devrait repartir de plus belle. Malgré l’échec de l’été dernier, le club catalan voudrait revenir à la charge. Toutefois, du côte du Barça, on aurait d’autres objectifs au sein de l’effectif de Thomas Tuchel. Et visiblement, le dossier Marco Verratti pourrait bien être réactivé.

Verratti enfin au Barça ?

Proche de rejoindre le FC Barcelone en 2017, Marco Verratti était finalement resté au PSG. Cette fois, cela pourrait être différent. En effet, selon El Desmarque, le Barça voudrait profiter de l’intention des Parisiens de tout faire pour conserver Kylian Mbappé pour réactiver l’opération Verratti. Cette fois sera-t-elle la bonne ? Réponse cet été.