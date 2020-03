Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un problème XXL se profile pour Leonardo !

Publié le 8 mars 2020 à 5h30 par T.M.

Alors l’été s’annonce agité au PSG, Leonardo pourrait bien devoir résoudre un problème inattendu. Explications.

Neymar, Mbappe, Thiago Silva... Leonardo va avoir du pain sur la planche dans les prochaines semaines. Les maux de tête pourraient être nombreux pour le directeur sportif du PSG. Mais personne n’est à l’abris d’un rebondissement inattendu. Et c’est ce qui pourrait bien attendre Leonardo puisqu’il pourrait être obligé de trouver un nouveau buteur...

Qui pour remplacer Cavani... et Icardi ?

Au PSG, il semble acquis qu’Edinson Cavani partira à l’issue de la saison, étant en fin de contrat. Et alors que Mauro Icardi était annoncé comme le successeur désigné de l’Uruguayen, cela pourrait être bien différent. En effet, de plus en plus, le buteur prêté par l’Inter Milan est annoncé loin du PSG pour la saison prochaine. Sans Cavani et possiblement Icardi, Leonardo pourrait devoir se mettre en quête d’un nouveau 9.