Mercato - Real Madrid : Zinedine Zidane rétablit les vérités sur son avenir !

Publié le 8 mars 2020 à 4h45 par T.M.

Alors que l’avenir de Zinedine Zidane est au centre de nombreuses rumeurs, l’entraîneur du Real Madrid a voulu être clair.

Zinedine Zidane sera-t-il encore au Real Madrid la saison prochaine ? Le Français pourrait bien quitter une seconde fois les Merengue si l’on se fit aux différentes rumeurs. Un départ est de plus en plus évoqué pour l’entraîneur merengue, d’autant plus que la Juventus lui ferait les yeux doux. Mais face à cette incertitude, Zidane a voulu dissiper les doutes.

« Personne ne m’a appelé »

Présent en conférence de presse ce samedi, Zinedine Zidane a mis les choses au point sur son avenir. L’entraîneur du Real Madrid a alors assuré : « Non, personne ne m'a appelé ni la Juventus ni la sélection française. Je suis ici et c'est une joie. Ils ne m'ont pas contacté, ou alors je ne sais pas. A l'extérieur, beaucoup de choses se disent... ».