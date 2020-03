Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Quique Setién aurait pu ne jamais venir au Barça !

Publié le 8 mars 2020 à 3h45 par A.M.

Arrivé durant le mois de janvier pour succéder à Ernesto Valverde sur le banc du FC Barcelone, Quique Setién a révélé qu'il était proche de s'engager avec un autre club.

Déçus des performances du FC Barcelone et notamment du jeu pratiqué par l'équipe, les dirigeants catalans ont décidé de se séparer d'Ernesto Valverde. Et alors que plusieurs noms ont succédé pour lui remplacer, c'est finalement Quique Setién qui a débarqué. Libre de tout contrat depuis son départ du Betis Séville, le technicien espagnol a toutefois révélé qu'il était proche d'un autre club.

«Quatre jours avant de rejoindre le Barça, j’avais un billet d’avion pour rejoindre une autre équipe»