Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le plan complètement fou de Leonardo avec Icardi !

Publié le 8 mars 2020 à 3h30 par A.M.

Alors que l'avenir de Mauro Icardi semble de plus en plus s'écrire loin du Paris Saint-Germain, Leonardo pourrait toutefois réaliser une grosse opération avec l'attaquant argentin.

Prêté avec une option d'achat non obligatoire par l'Inter Milan, Mauro Icardi s'est rapidement imposé à la pointe de l'attaque du PSG. Au point que la plupart des médias imaginaient déjà Leonardo payer les 70M€ correspondant à l'option d'achat de l'Argentin. Toutefois, la situation s'est inversée ces dernières semaines, Mauro Icardi se montrant moins prolifique, perdant même sa place de titulaire au profit d'Edinson Cavani.

Icardi au cœur d'un énorme deal ?