Mercato - OM : Ce témoignage fort sur la menace du fair-play financier !

Publié le 7 mars 2020 à 19h15 par A.M.

Alors que l'UEFA a de nouveau épinglé l'OM dans le cadre du fair-play financier, Thierry Granturco, avocat spécialisé dans le Droit du sport, assure que c'est un système insensé.

Déjà mis sous pression par l'UEFA dans le cadre du fair-play financier, l'OM a reçu un nouvel avertissement par le biais de ce communiqué : « L’Olympique de Marseille, actuellement soumis au régime d’un accord de règlement, n’a pas respecté les conditions qui y étaient fixées pour la saison 2019/20 ». Par conséquent, le club phocéen risque des sanctions allant de la simple amende à une exclusion des Coupes d'Europe. Une situation qui agace Thierry Granturco, avocat spécialisé dans le Droit du sport

«Personne ne doute de la pérennité financière de l'OM»