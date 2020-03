Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ces indices de taille sur l’avenir de Ter Stegen au Barça !

Publié le 7 mars 2020 à 17h30 par H.G.

Annoncé comme étant dans le doute pour son avenir au FC Barcelone tandis qu’il discuterait toujours pour prolonger son contrat, Marc André Ter Stegen aurait fait deux choix dernièrement qui pourraient être interprété comme de bonnes nouvelles pour le Barça.

Ces derniers jours, la question de l’avenir de Marc André Ter Stegen serait dans toutes les têtes au FC Barcelone. En effet, le gardien de 27 ans afficherait des doutes sur son futur au Barça, lassé par les performances récentes de son club, et cela en dépit du fait que son agent aurait dernièrement rencontré Eric Abidal en laissant l’impression que son client souhaitait rester chez les Blaugrana , comme l'a annoncé Mundo Deportivo ce samedi. Un grand flou règne donc quant à l’avenir de Marc André Ter Stegen au FC Barcelone, mais deux actions menées dernièrement par le portier allemand arrivé en 2014 en provenance du Borussia Mönchengladbach pourraient s’avérer être des indices de bonnes nouvelles pour le club catalan.

Ter Stegen est devenu l’ambassadeur d’un sponsor du Barça en Allemagne