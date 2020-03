Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Donnarumma sort du silence pour son avenir !

Publié le 6 mars 2020 à 22h15 par A.D.

Le PSG serait en concurrence avec la Juventus, le Real Madrid et Chelsea pour Gianluigi Donnarumma. Le portier du Milan AC a lâché un indice de taille sur son avenir.

Gianluigi Donnarumma veut rejoindre un cador européen pour devenir le meilleur gardien du monde. Très performant sous les couleurs du Milan AC depuis ses débuts, l'international italien aurait tapé dans l'oeil du PSG il y a plusieurs mois, voire saisons. Malgré ses échecs répétés sur ce dossier, le club de la capitale serait toujours sur les traces de Gianluigi Donnarumma. Toutefois, Leonardo devrait se méfier de trois écuries européennes pour le portier des Rossoneri . Selon les informations de Nicolo Schira, divulguées il y a quelques jours, le Real Madrid, la Juventus et Chelsea seraient prêts à batailler pour Gianluigi Donnarumma. Lors d'un entretien accordé à Rivista Undici , le gardien de 21 ans a fait passer un message fort sur son avenir.

«Je veux un grand d'Europe, devenir le meilleur gardien du monde»