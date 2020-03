Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane, Lampard… Une concurrence XXL dans le dossier Donnarumma !

Publié le 3 mars 2020 à 19h15 par T.M.

Alors que Leonardo aurait fait les premières démarches pour attirer Gianluigi Donnarumma au PSG, il ne serait pas le seul à s’attaquer au portier du Milan AC.

Et si un nouveau gardien débarquait au PSG ? Cet été, Keylor Navas pourrait bien être mis en concurrence. Et selon les informations de Nicolo Schira, l’heureux élu pourrait se nommer Gianluigi Donnarumma. Après l’échec connu l’été dernier, Leonardo pourrait donc revenir à la charge pour le gardien du Milan AC et il aurait déjà pris les devants. Selon le journaliste transalpin, des discussions se seraient tenues avec Mino Raiola, agent de Donnarumma, durant lesquelles un contrat à 8M€ par saison aurait été évoqué.

Donnarumma aura l’embarras du choix !

Gianluigi Donnarumma pourrait donc être le prochain gardien du PSG. Toutefois, Leonardo devra être très convaincant avec le Milan AC, mais aussi pour devancer la concurrence. Comme le rajoute Nicolo Schira, le club de la capitale serait loin d’être le seul sur le dossier. Alors que la Juventus serait très attentive à la situation de Donnarumma, le Real Madrid et Chelsea auraient eux aussi discuté avec Mino Raiola, évoquant également un contrat à 8M€ par saison.