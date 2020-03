Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane va-t-il claquer la porte cet été ?

Publié le 8 mars 2020 à 8h00 par La rédaction

Annoncé dans le viseur de la Juventus, Zinedine Zidane a assuré samedi qu'il n'avait pas été approché par le club turinois, tout en avouant que tout pouvait changer d'ici la saison prochaine. Mais selon vous, le Français va-t-il quitter le Real Madrid cet été ? C'est notre sondage du jour !

Le Daily Mail a lâché une bombe ce vendredi en assurant que Zinedine Zidane pourrait quitter le Real Madrid l'été prochain. D'ailleurs, la prochaine destination du Français serait déjà connue puisque la Juventus rêverait de s'attacher ses services afin de décrocher la Ligue des Champions. Et les Bianconneri seraient prêts à faire des folies pour récupérer Zidane en lui offrant un salaire annuel supérieur 8M€, ce qui en ferait alors l'entraîneur le mieux payé de l'histoire de la Juventus. Mais il n'y a pas qu'à Turin que Zizou est annoncé, puisque l'ancien numéro 10 de l'équipe de France est annoncé avec insistance à la place de Didier Deschamps pour diriger les Bleus .

« Aujourd'hui, je suis l'entraîneur du Real Madrid, mais demain, tout peut changer »