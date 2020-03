Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Equipe de France, Juventus... La grosse annonce de Zidane sur son avenir !

Publié le 7 mars 2020 à 14h30 par A.M.

Alors que le nom de Zinedine Zidane circule avec insistance du côté de la Juventus ou de l'équipe de France, le technicien français a évoqué ces deux pistes.

Vendredi, le Daily Mail a lâché une petite bombe en assurant que la Juventus était disposée à formule une énorme offre à Zinedine Zidane au point d'en faire l'entraîneur le mieux payé du monde pour le convaincre de prendre la succession de Maurizio Sarri. L'avenir du technicien français au Real Madrid est effectivement en question suite à la défaite contre Manchester City en huitième de finale aller de la Ligue des Champions (1-2). D'autre part, le nom de Zinedine Zidane revient également avec insistance pour prendre la succession de Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France.

«Personne ne m'a appelé ni la Juventus ni la sélection française»