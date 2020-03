Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'énorme révélation de Quique Setién sur son arrivée au Barça !

Publié le 7 mars 2020 à 13h00 par H.G.

Nommé entraîneur du FC Barcelone en lieu et place d’Ernesto Valverde, Quique Setién aurait pu ne jamais rejoindre le club catalan cet hiver. En effet, le technicien de 61 ans a révélé qu’il était proche de rejoindre une autre écurie avant d’accepter l’offre du Barça.

Critiqué en raison de ses mauvais résultats en Ligue des Champions et de la manière dont jouait son équipe, Ernesto Valverde a fini par être démis de ses fonctions d’entraîneur du FC Barcelone en janvier dernier après une succession de mauvais résultats. Pour le remplacer, le club catalan a choisi de miser sur Quique Setién, réputé en Espagne pour la qualité du jeu proposé par ses équipes. Et alors que le technicien de 61 ans connait des débuts délicats au Barça dans la mesure où il ne ferait pas l’unanimité dans le vestiaire barcelonais après les défaites face au FC Valence (2-0) et contre le Real Madrid (2-0), l’ancien entraîneur du Real Betis a fait une révélation de taille sur son arrivée chez les Blaugrana cet hiver.

Quique Setién était tout proche de rejoindre une autre équipe !