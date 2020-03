Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo à la lutte avec un concurrent inattendu pour Donnarumma ?

Publié le 8 mars 2020 à 9h15 par Th.B.

Alors que Leonardo pourrait disposer d’une belle opportunité dans le dossier Gianluigi Donnarumma puisque Mino Raiola serait prêt à forcer son départ du Milan AC, le PSG verrait Chelsea faire irruption dans cette opération, au point de la chambouler ?

Depuis de longs mois désormais, Leonardo suivrait avec attention l’évolution de la situation de Gianluigi Donnarumma du côté du Milan AC. D’après la presse transalpine, le directeur sportif aurait tenté un échange avec Alphonse Aréola l'été dernier en plus d’une compensation financière auprès du Milan AC pour que l’international italien dépose ses valises dans la capitale, en vain. Finalement, Aréola s’en est allé du côté du Real Madrid en prêt, Keylor Navas est arrivé au PSG et Donnarumma a passé l’été en Lombardie. Cependant, Leonardo pourrait avoir une seconde chance dans cette opération, puisque comme le révèle La Gazzetta dello Sport ces dernières heures, Mino Raiola voudrait que son client dispute régulièrement la Ligue des champions et pourrait forcer son départ pour cela. De quoi faire les affaires du PSG ? Pas forcément.

Chelsea aurait supervisé Donnarumma alors que l’avenir de Kepa s’écrirait en pointillés…