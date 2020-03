Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un retour déjà programmé pour cet été ?

Publié le 8 mars 2020 à 14h00 par Th.B.

Prêté au Borussia Dortmund pour deux saisons à l’été 2018, Achraf Hakim révélait dernièrement vouloir grandir en Allemagne. Mais sa volonté serait bel et bien de revenir au Real Madrid.

À 21 ans, Achraf Hakimi fait partie des promesses de demain au poste de latéral. Cherchant à offrir du temps de jeu à sa pépite, le Real Madrid se mettait d’accord avec le Borussia Dortmund à l’été 2018 pour un prêt de deux saisons du latéral droit. L’international marocain se montre régulier au BvB et enchaîne les bonnes prestations. Dans la foulée de la victoire face au PSG lors du 1/8ème de finale aller de Ligue des champions (2-1), Hakimi révélait ceci, laissant planer le doute quant à un retour au Real Madrid. « C'est ce que les gens disent et le contrat que j'ai signé. Tout peut arriver en juin, mais nous verrons ce que l'été réserve. (…) Dans ma tête, je veux jouer et je veux continuer à grandir. Ici en Allemagne, ils me donnent l'opportunité ».

Hakimi voudrait revenir à Madrid cet été !