Mercato - PSG : Cette énorme révélation à 15M€ pour l’avenir de Mauro Icardi !

Publié le 8 mars 2020 à 13h15 par T.M.

Alors que le PSG pourrait s’offrir les services de Mauro Icardi contre 70M€, ce montant pourrait bien monter de 15M€ durant l’été. Explications.

Mauro Icardi sera-t-il au PSG la saison prochaine ? Alors que cela semblait être une certitude il y a quelques semaines, cela n’est désormais plus le cas. En effet, en Italie, l’avenir du buteur prêté par l’Inter Milan fait de plus en plus parler. Et visiblement, l’Argentin pourrait bien décider de ne pas continuer au PSG et un avenir à la Juventus revient souvent. Il est d’ailleurs question d’une possible opération entre les Parisiens et les Turinois. Icardi pourrait ainsi être acheté pour 70M€, le montant de son option d’achat, par le PSG avant d’être revendu à la Juventus plus cher ou avec des joueurs dans la balance. Un scénario qui promettrait toutefois certains rebondissements.

Une clause à 15M€ ?