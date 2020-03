Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Mauro Icardi décidé... par Sarri ?

Publié le 8 mars 2020 à 1h45 par A.C.

L’avenir de Maurizio Sarri pourrait avoir des grosses répercussions sur celui de Mauro Icardi, actuellement prêté par l’Inter au Paris Saint-Germain.

Une saison et puis s’en va ? Après des débuts prometteurs au Paris Saint-Germain, qu’il a rejoint en prêt l’été dernier, Mauro Icardi pourrait déjà plier bagages. L’attaquant de propriété de l’Inter aurait la nostalgie de l’Italie et la Juventus serait prête à monter une opération assez importante avec le PSG, impliquant la levée de l’option d’Icardi bien sûr, mais également l’échange de plusieurs joueurs comme Miralem Pjanic et Gonzalo Higuain.

Icardi intéresse la Juve, mais Sarri...