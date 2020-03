Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Ce constat accablant en interne sur Antoine Griezmann !

Publié le 7 mars 2020 à 21h00 par H.G.

En difficulté depuis son arrivée au FC Barcelone, Antoine Griezmann frustre de nombreux observateurs du club catalan, mais pas seulement. En effet, certains au sein du club catalan seraient déçus du visage affiché par l’international français.

Antoine Griezmann espérait sans doute vivre une meilleure première saison au FC Barcelone. L’international français arrivé en provenance de l’Atlético de Madrid l’été dernier est grande difficulté dans le jeu, et cela malgré des statistiques honorables (14 buts et 4 passes décisives en ayant pris part à 36 rencontres toutes compétitions confondues). L’attaquant de 28 ans peine à exister dans le collectif catalan, aussi bien quand il évolue sur le côté gauche de l’attaque du Barça que dans l’axe, tandis que sa relation technique avec Lionel Messi n’est pas au beau fixe. Et alors que des observateurs du FC Barcelone commencent d’ores et déjà à considérer qu’Antoine Griezmann est une erreur de casting, certains en interne ne cacheraient pas leur frustration à la vue des performances du Champion du Monde 2018.

« Quand il a joué comme attaquant, Antoine n’a pas répondu comme prévu »