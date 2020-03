Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Cette révélation inquiétante sur la situation d'Antoine Griezmann !

Publié le 5 mars 2020 à 9h30 par A.M.

Alors qu'il connait une intégration très délicate depuis son arrivée au FC Barcelone l'été dernier, Antoine Griezmann semble de plus en plus isolé en interne. Et cela se ressentirait sur ses prestations.

Un an après avoir repoussé les avances catalanes et mis en scène son choix de prolonger à l'Atlético de Madrid dans un documentaire diffusé à la télévision espagnole, Antoine Griezmann a finalement décidé de rejoindre le FC Barcelone l'été dernier. Pour cela, le Barça n'a pas hésité à faire sauter sa clause libératoire alors fixée à 120M€. Toutefois, les premiers mois du Champion du monde au sein du club blaugrana sont loin d'être convaincants que ce soit d'un point de vue sportif ou concernant son intégration. Et cela ne semble pas s'arranger...

Griezmann toujours plus isolé en interne ?