Mercato - PSG : Griezmann et Neymar au cœur d'un deal colossal ?

Publié le 5 mars 2020 à 8h15 par A.M. mis à jour le 5 mars 2020 à 8h18

Objectif prioritaire du FC Barcelone l'été prochain selon la presse catalane, Neymar pourrait faire l'objet d'une nouvelle offensive du club blaugrana dans un futur proche. Et cette fois-ci, c'est bien Antoine Griezmann qui pourrait inclus dans le deal.

Dans les prochaines semaines, l'avenir de Neymar devrait de nouveau être de toutes les préoccupations. En effet, un an après avoir fait l'objet d'un long feuilleton estival concernant ses velléités de départ, le Brésilien semble de nouveau être l'objectif numéro 1 du FC Barcelone en vue du prochain mercato estival comme le révélait Sport mercredi. Cependant, les finances du Barça ne permettent pas aux Catalans d'envisager un offre à la hauteur des attentes du PSG à savoir entre 170 et 180M€, d'autant plus que le recrutement de Lautaro Martinez est également prévu. Par conséquent, les club blaugrana , comme l'été dernier, travaille sur différents montages pouvant inclure des joueurs dans la transaction.

L'échange Neymar-Griezmann se confirme