Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Lionel Messi aurait poussé un coup de gueule après le Clasico !

Publié le 3 mars 2020 à 12h30 par La rédaction

Leo Messi serait arrivé furieux dans les vestiaires du FC Barcelone après la défaite face au Real Madrid, et aurait fait recardé ses partenaires.

Le Real Madrid a remporté le Clasico de dimanche dernier 2-0. Le FC Barcelone fait une très mauvaise opération au classement en laissant le club merengue reprendre les commandes du championnat espagnol. Les joueurs de Zinédine Zidane ont fait preuve d’une grande lucidité à l’image de Mariano Diaz qui a marqué sur son tout premier ballon dans les derniers instants de la rencontre. S’il en croit les informations de la presse espagnole, Leo Messi aurait poussé un gros coup de gueule dans les vestiaires à la fin du match.

« Vous ne pouvez pas jouer contre le Real Madrid comme ça ! »