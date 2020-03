Foot - Barcelone

Barcelone - Polémique : Ces révélations sur l’hygiène de vie d’Ousmane Dembélé…

Publié le 3 mars 2020 à 9h30 par G.d.S.S.

Absent jusqu’à la fin de la saison au FC Barcelone, Ousmane Dembélé enchaine les pépins physiques depuis son arrivée en Espagne. Pourtant, son cuisinier personnel assure que l’attaquant français a considérablement changé son hygiène de vie.

Victime d’une grosse blessure à la cuisse, Ousmane Dembélé (22 ans) sera donc écarté des terrains pour les six prochains mois, ce qui a même contraint le FC Barcelone à recruter un joker médical pour le remplacer en la personne de Martin Braithwaite. L’attaquant français, souvent pointé du doigt pour son hygiène de vie depuis son arrivée au Barça en 2017 pour succéder à Neymar, a pourtant revu toutes ses habitudes alimentaires comme l’explique son cuisinier personnel, Anthony Audebaud, dans les colonnes de L’Equipe .

« Il n’a jamais pris autant soin de lui »