Foot - Barcelone

Barcelone : Quand Braithwaite s’engage à offrir un nouveau Ballon d’Or à Messi !

Publié le 5 mars 2020 à 7h00 par Th.B.

Fraîchement arrivé au FC Barcelone en tant que joker médical, Martin Braithwaite s’est engagé à aider Lionel Messi dans sa conquête d’un septième Ballon d’Or.

Le 20 février dernier, le FC Barcelone officialisait le transfert de Martin Braithwaite arrivé en Catalogne en tant que joker médical suite à l’annonce des six mois d’absence d’Ousmane Dembélé pour blessure. Dès sa première avec le Barça , le Danois a délivré deux passes décisives face à Eibar (5-0), une pour Arthur Melo et une pour Lionel Messi. Et Braithwaite compte bien continuer d’assister Messi afin de lui permettre de rafler un septième Ballon d’Or.

« Je suis très heureux et j’espère je pourrai l’aider à remporter d’autres Ballons d’Or »

Lors de la traditionnelle visite du musée du FC Barcelone pour les nouvelles recrues, Martin Braithwaite s’est confié au média du club blaugrana sur ce que signifie pour lui le Barça et sur ce qu’il compte apporter à Lionel Messi. « C’est incroyable ce qu’il a accompli ici, et il a sa propre section (NDLR dans le musée) avec de nombreux trophées, c’est incroyable. Je me sens très chanceux d’avoir l’opportunité de toucher le Ballon d’Or. Je suis très heureux et j’espère je pourrai l’aider à remporter d’autres Ballons d’Or ».