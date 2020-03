Barcelone - Malaise : Le torchon brule entre Abidal et le vestiaire du Barça !

Foot - Barcelone

En pointant du doigt l’attitude des joueurs du FC Barcelone vis à vis d’Ernesto Valverde après le renvoi de ce dernier, Eric Abidal se serait ainsi mis à dos une grande partie du vestiaire du club catalan. Au point où le Français ne serait maintenant plus le bienvenu dans le vestiaire catalan.

« Je regardais les matches et pas seulement les résultats, mais aussi la façon dont il jouait, la tactique, le travail des joueurs qui ne jouaient pas beaucoup… Je me suis fié à ces détails. Beaucoup de joueurs n’étaient pas satisfaits et ne travaillaient pas beaucoup », avait lâché Eric Abidal début février après avoir limogé Ernesto Valverde à la suite d’une série de mauvais résultats. Le dirigeant du club catalan avait ainsi chargé publiquement les joueurs du FC Barcelone et leur attitude, considérant que ces derniers avaient lâché leur entraineur en faisant ce qu’ils voulaient à l’entrainement. Et si ces propos ont fortement déplu à Lionel Messi, qui n’avait pas manqué de répondre sèchement à son directeur sportif sur Instagram, ce ne serait pas la seule conséquence engendrée par cette sortie d’Eric Abidal, qui se serait mis à dos une bonne partie du vestiaire du Barça après cet épisode.

