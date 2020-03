Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle confirmation pour l'avenir de Thiago Silva ?

Publié le 8 mars 2020 à 19h15 par H.G.

Actuellement blessé à la cuisse, Thiago Silva ferait tout son possible pour être présent face au Borussia Dortmund mercredi prochain. Une rencontre européenne qui pourrait bien être la dernière pour le Brésilien avec le PSG.

Présent au PSG depuis 2012, Thiago Silva pourrait bien être en train de vivre ses derniers mois en tant que joueur du club de la capitale. En effet, l’avenir du défenseur de 35 ans est plus qu’incertain dans la mesure où il ne se verrait pas offrir une prolongation de contrat à la hauteur de ses attentes par Leonardo et que son bail actuel expirera en fin de saison. Cependant, avant de s’en aller et de fermer ce chapitre au PSG qui aura duré huit ans, Thiago Silva aimerait soigner sa sortie et partir par la grande porte.

L’affiche contre Dortmund peut être sa dernière en Coupe d’Europe avec Paris